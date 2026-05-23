Диллашоу — о поражении Чимаева: плохая весогонка может разрушить 12 недель работы

Комментарии

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу высказался о причинах поражения Хамзата Чимаева от Шона Стрикленда на турнире UFC 328, не согласившись с теми, кто связывает неудачу с работой тренера Сэма Калавитты.

«Люди понятия не имеют, о чём они вообще говорят. Они видят только то, что публикуется в социальных сетях, а потом ищут оправдания, почему этот парень проиграл. Они не хотят упоминать о том, как он дрался с Дрикусом дю Плесси и у него просто было бесконечное кардио.

Дело в том, что плохая весогонка может разрушить 12 недель работы. И мы все знаем, что у него было неудачное сбрасывание веса. Вес у него не сходил. Он даже не хотел доводить бой до конца. Ему пришлось залезть глубоко внутрь себя и просто сделать это, и я действительно думаю, что это повлияло на него. Но в то же время в конце боя, мне кажется, у него была лучшая выносливость, чем у [Шона] Стрикланда.

Но да, он не придерживался своего плана на бой. Не придерживался. Это досадная ситуация, но они хотят кого-то обвинить, хотя, честно говоря, именно Сэм Калавитта — тот, кто заставил меня сбавить обороты, и я знаю, что он заставляет сбавлять и других парней, если они слушают», — сказал Диллашоу в подкасте Тима Уэлша на YouTube.

