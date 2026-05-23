Илия Топурия: от боя Макгрегор — Холлоуэй выиграет только Конор, а не UFC

29-летний испано-грузинский боец и чемпион в лёгком весе UFC Илия Топурия высказался о возвращении Конора Макгрегора в октагон для поединка с Максом Холлоуэем.

«Конор и Макс? Это вообще дерьмовый бой. Конор, на мой взгляд, конечно, хорош для спорта. Лично я считаю, что он хорош для ММА, потому что многие люди хотят видеть его бои и хотят видеть одну из настоящих звёзд UFC. Я не шучу, я считаю Конора одной из крупнейших звёзд UFC, но это одна из тех вещей, у которой есть свои плюсы и минусы. Он на спаде, и единственный, кто действительно может что-то выиграть от этого боя, — это уже не UFC, а только он сам», — приводит слова Топурии ESPN.