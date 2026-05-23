Кард шоу WWE Saturday Night's Main Event. Три титульных поединка и бой брата Джейка Пола

В ночь на 24 мая в городе Форт-Уэйн, Индиана, США, на стадионе Allen County War Memorial Coliseum состоится шоу промоушена World Wrestlign Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event XLIV. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего шоу.
1. Пента (Интерконтинентальный чемпион) против Итана Пейджа — титульный поединок.
2. «Вижен» (Остин Тиори и Логан Пол) против «Стрит профитс» (Анджело Доукинс и Монтез Форд) — командный поединок.
3. Риа Рипли, Шарлотт Флэр и Алекса Блисс против Би-Фаб, Мичин и Джейд Каргилл.
4. Бекки Линч против Сол Руки.
4. Пейдж и Бри Белла (командные чемпионки) против Наи Джакс и Лэш Ледженд.
