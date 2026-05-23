Гэтжи — о бое с Топурией: я собираюсь изменить его лицо, как делаю со всеми соперниками

Временный чемпион UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке против непобеждённого действующего обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии за объединение титула на турнире UFC Freedom 250.

«Я здесь не просто так. Я здесь, потому что я один из лучших в мире. Мне предстоит бой с абсолютно невероятным соперником, но у меня отличный тренер, у нас будет отличный план, и я собираюсь изменить ему лицо — как делаю это со всеми своими соперниками», — сказал Гэтжи в интервью для YouTube-канала Grind City Media.

Джастину Гэтжи 37 лет. В профессиональной карьере американец одержал 27 побед, 21 из которых — досрочно, и потерпел пять поражений. Гэтжи дебютировал в профи в 2011 году.