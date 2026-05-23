Эксперт назвал одну причину, из-за которой Конор Макгрегор может победить Макса Холлоуэя

Эксперт и аналитик ММА Джед Мешью высказался о шансах Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем.

«Какой фактор «икс» в бою Макгрегор — Холлоуэй? Я думаю, пиковый Макс легко побеждает здесь. Но Макса 2026 года можно победить с гораздо большей вероятностью, если Конор отнесётся к этому серьёзно (тоже большое «если»). Для меня ответ предельно очевиден, но, возможно, не такой, как вы предполагаете: накопленный износ Холлоуэя играет гораздо большую роль в исходе этого боя, потому что простой Макгрегора не имеет особого значения. Но при этом, если честно, я всё же не думаю, что износ Макса окажется ключевым.

Макс Холлоуэй этим летом вышибет дух из Макгрегора, но это будет не потому, что Конор отсутствовал пять лет; это будет потому, что он лучший боец, чем Макгрегор, и стилистический кошмар для него. Да, у Конора уже есть победа над Максом, но это было до того, как Макс действительно стал хорош в боях. Что было дальше? Он стал величайшим всех времён и выработал стиль, для которого у Макгрегора нет реальных инструментов, чтобы победить его.

Даже если долговечность Холлоуэя наконец начинает давать трещины, у Макса одна из лучших челюстей в истории, и она всё ещё хороша. Даже в расцвете сил Конор не собирался нокаутировать Макса, а это значит, что ему пришлось бы добывать дисциплинированную победу за 25 минут. Это никогда не было игрой Конора, и это просто невозможно против объёма Холлоуэя. Если только Конор каким-то образом не сможет стать полным Чарльзом Оливейрой, его просто пропустят через измельчитель.

Но если и существует хоть одна причина, чтобы убедить себя в победе Макгрегора в качестве андердога, то это всё-таки износ Макса. У Макгрегора отличный тайминг и мощь, и мы наконец-то видели, как челюсть Макса дала трещину, поэтому мы можем, по крайней мере, представить себе мир, где Конор ловит Макса в начале боя, особенно в 170 фунтах, где Макс должен уступать в габаритах. Маловероятно, но это единственное, что делает этот бой хоть сколько-нибудь захватывающим», — написал Мешью в колонке на MMA Fighting.