Уиттакер — о переходе в полутяжёлый вес: не собираюсь драться слишком долго

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер заявил, что его переход в полутяжёлый дивизион не является попыткой продлить карьеру.

«Я тоже не собираюсь драться слишком долго. Это не возвращение на ринг и не начало контракта на 10 боёв. Сейчас я просто получаю удовольствие. И хотя ничего ещё не решено окончательно, я хочу провести следующий бой, а потом, может быть, ещё один… Посмотрим», — приводит слова Уиттакера издание Fox Sports Australia.

35-летний австралиец дебютирует в полутяжёлом весе 11 июля на UFC 329 против Никиты Крылова. Ранее он заявил, что не будет драться с действующим чемпионом Карлосом Ульбергом из-за их отношений.

