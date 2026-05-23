Уайт — о разногласиях с Трампом: иногда хочется отобрать у него «Твиттер»

Глава UFC Дана Уайт ответил на вопросы о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Интервьюер. Джо Роган очень резко критикует Трампа по целому ряду вопросов, включая ICE и войну в Иране. Вы согласны с Роганом в этом?

Уайт. Я думаю, что с любым президентом США невозможно соглашаться на все 100%.

Интервьюер. В чём вы не согласны с Дональдом Трампом?

Уайт. Мы с Трампом друзья. У меня нет деловых отношений с Дональдом Трампом.

Интервьюер. Вы не хотите высказать какое-либо несогласие?

Уайт. Иногда я бы хотел отобрать у него «Твиттер» (сейчас Х. — Прим. «Чемпионата»). Я знаю, какой он человек.

Интервьюер. Вы согласны с ним по поводу войны в Иране?

Уайт. Я не занимаюсь политикой, — сказал глава UFC в видео для канала The New Yorker на YouTube.

