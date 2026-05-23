«Ты не Головкин. Даже если мне будет 50, ты не победишь». Альварес ответил Мбилли

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес вступил в конфронтацию со своим соперником из Франции камерунского происхождения Кристианом Мбилли.
— В сентябре пожалеешь, что вышел на ринг.
— Нет. Ты увидишь другие вещи, парень. Я не твой противник, чтобы приехать во Францию и всё такое, делать это для тебя.
— Я не Берланга, я не Мунгия.
— Нет, и ты не Головкин, знаешь это.
— Знаю, но сейчас у тебя не тот возраст.
— Даже если мне исполнится 50 лет, ты не сможешь меня победить, — приводит слова Канело издание Sоurce of Boxing.
Бой Альвареса и Мбилли пройдёт 12 сентября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На кону противостояния будет стоять титул чемпиона мира WBC в весовой категории до 76,2 кг.