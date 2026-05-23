«Ты не Головкин. Даже если мне будет 50, ты не победишь». Альварес ответил Мбилли

«Ты не Головкин. Даже если мне будет 50, ты не победишь». Альварес ответил Мбилли
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес вступил в конфронтацию со своим соперником из Франции камерунского происхождения Кристианом Мбилли.

— В сентябре пожалеешь, что вышел на ринг.
— Нет. Ты увидишь другие вещи, парень. Я не твой противник, чтобы приехать во Францию и всё такое, делать это для тебя.

— Я не Берланга, я не Мунгия.
— Нет, и ты не Головкин, знаешь это.

— Знаю, но сейчас у тебя не тот возраст.
— Даже если мне исполнится 50 лет, ты не сможешь меня победить, — приводит слова Канело издание Sоurce of Boxing.

Бой Альвареса и Мбилли пройдёт 12 сентября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На кону противостояния будет стоять титул чемпиона мира WBC в весовой категории до 76,2 кг.

