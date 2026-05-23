«Победит, вероятно, в шестом раунде». Энди Руис дал прогноз на бой Усик — Верхувен

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший поделился ожиданиями от предстоящего боя за титул WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние станет главным событием большого вечера бокса в Гизе, Египет, который пройдёт 23 мая.

«Сопернику Усика предстоит нелёгкий бой. Думаю, у Александра есть и опыт, и скорость, и точность, и уверенность в себе. А то, что он будет драться здесь, в этом историческом месте, ещё больше мотивирует его продемонстрировать всё, на что он способен. Усик, скорее всего, выиграет бой в шестом раунде», — приводит слова Руиса издание DAZN Boxing.