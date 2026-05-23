Магомед Анкалаев проведёт следующий бой с экс-претендентом на титул UFC — источник

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев проведёт следующий бой с экс-претендентом на титул UFC в категории до 93 кг американцем Халилом Раунтри-младшим на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдёт 25 июля. Их противостояние станет главным событием вечера. Об этом сообщает авторитетный российский телеграм-канал «Вестник ММА».

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. А уже с 2018 года Магомед выступает в сильнейшей организации в мире.

В последнем поединке, который состоялся 5 октября 2025 года на турнире UFC 320, Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Для бойцов это был реванш. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Поатан.

Американцу 36 лет. В профессиональном рекорде Халила 15 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, семь поражений, а один бой был признан несостоявшимся.