Экс-глава Bellator сообщил подробности деятельности новой ММА-лиги

Бывший руководитель промоушенов Bellator и Strikeforce Скотт Кокер сообщил детали деятельности новой лиги по смешанным единоборствам, запуск которой планируется в январе 2027 года.

«Мы нацелены на январь, это будет не один турнир. В первой половине года нас ждёт настоящий марафон событий. Собираемся открыть новое поколение звёзд, но будем подписывать и топовых свободных агентов – так же, как мы строили Strikeforce.

У нас будет турнирный формат, а турнирный формат помогает создавать новых звёзд. И думаю, что именно в подборе бойцов мы особенно сильны. Считаю, делали это лучше всех, но при этом будем привлекать и известных свободных агентов, чтобы усиливать ростер сверху вниз. И уже через год-два у нас будет очень серьёзный состав бойцов», – приводит слова Кокера портал MMA Mania.

