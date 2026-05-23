Джошуа дал прогноз на бой Усик — Верхувен

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа поделился мыслями насчёт предстоящего боя за титул WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние станет главным событием большого вечера бокса в Гизе (Египет), который пройдёт 23 мая.

«Думаю, Усик просто его вымотает. Надеюсь, бой продлится хотя бы четыре раунда — хочу получить удовольствие от вечера бокса», — сказал Джошуа в интервью DAZN.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксёров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам, одержав 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).