«Майкл Джордан в мире ММА». Дана Уайт — о Джоне Джонсе

Президент UFC Дана Уайт лестно высказался в адрес 38-летнего бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе соотечественника Джона Джонса, сравнив его с легендарным шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.

«Если вы ищите Майкла Джордана в мире ММА, я бы сказал, что это Джон Джонс. Очень сложно остаться непобеждённым в UFC, это уникально», — сказал Уайт в интервью изданию NewYorker.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных единоборств.