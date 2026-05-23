Топурия рассказал о своих отношениях с Алексом Перейрой

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал о своей дружбе с бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Всегда очень любил Перейру, всегда восхищался его стилем ведения боя. Он потрясающий боец и довольно уникальный, особенный парень. Я помню наши первые встречи. Тогда смотрел на него и говорил: «Эй, как дела? Как оно?» и всё такое. Какое-то время болтал с ним, а он просто смотрел на меня и говорил: «Chama».

Он особенный человек. Что произошло на пресс-конференции, все уже знают. Бывали дни, когда мы проводили время вместе. Конечно, когда делишь время с человеком, невольно начинаешь к нему испытывать привязанность, возникает близость. Поэтому когда слышишь, как кто-то так говорит о его матери, он из-за языкового барьера не понимает, что сказано, человек невольно переходит в режим: «Стоп! Минутку, брат...» — приводит слова Топурии аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.

Комментарии
