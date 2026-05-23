«Даже фамилию его не знаю, но он невоспитанный тип». Топурия — о конфликте с Хокитом

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия высказался насчёт конфликта с непобеждённым пятым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе американцем Джошем Хокитом на пресс-конференции.

«Я понятия не имею, кто он такой на самом деле. Откуда взялся, кем является, в каком весе выступает, даже его фамилию не знаю, честное слово. Даже имени его не знал. Короче, о парне вообще ничего не знаю. Единственное — знаю, что он невоспитанный тип. Такой, которого ни в один нормальный кард не пристроишь. Даже не понимаю, как его засунули на пресс-конференцию. Я подумал [когда Джош стал резко высказываться о семье Алекса Перейры]: «Это не может быть правдой». Сначала подумал, что Джош шутит, в конце концов скажет что-то, чтобы всё уладить, но он продолжал нести чушь. Я ему и говорю: «Да ладно, пацан, знай своё место», — приводит слова Топурии аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.