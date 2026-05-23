Александр Усик — Рико Верхувен: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 23:30 мск

Сегодня, 23 мая, в Египте пройдёт масштабный вечер бокса, в главном событии которого состоится поединок между 39-летним непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. На кону противостояния будет стоять пояс WBC. «Чемпионат» начнёт прямую онлайн-трансляцию противостояния, в которой расскажет о самых важных и значимых событиях боя, ориентировочно в 23:30 мск.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксеров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам, одержав 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).