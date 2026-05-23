«Он проиграет этот бой в Египте». Чисора заявил, что Верхувен победит Усика

42-летний двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012-й и 2022-й) англичанин Дерек Чисора дал прогноз на предстоящий бой за титул WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние станет главным событием большого вечера бокса в Гизе, Египет, который пройдёт сегодня, 23 мая.

«Думаю, Усик проиграет этот бой в Египте. Люди привыкли, что он легко разбирает соперников благодаря своему стилю, но здесь всё будет совсем иначе», — приводит слова Чисоры журнал The Ring.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксёров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам. Спортсмен одержал 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).