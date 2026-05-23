Результаты чемпионата России по ММА

Сегодня, 23 мая, в Сочи состоялся финальный день чемпионата России по ММА, в котором приняли участие более 300 спортсменов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

В командном зачёте чемпионата России по ММА среди мужчин первое место заняла сборная Республики Дагестан. На втором месте расположилась сборная Волгоградской области, а тройку сильнейших замкнула команда Чеченской Республики.

Чемпионы среди мужчин:

До 52,2 кг: Муцураев Сайд-Селим (Волгоградская область);

До 56,7 кг: Багатыров Элидар (Волгоградская область);

До 61,2 кг: Муртузалиев Абдулхаким (Дагестан);

До 65,8 кг: Лабазанов Казбек (Дагестан);

До 70,3 кг: Юсупов Омарасхаб (ХМАО – Югра);

До 77,1 кг: Пирмагомедов Халил (Астраханская область);

До 83,9 кг: Абдулатипов Мурад (Москва);

До 93 кг: Гусбанов Магомед (Самарская область);

До 120,2 кг: Гасайниев Омар (Самарская область);

Свыше 120,2 кг: Омаров Магомед (Дагестан).

В командном зачете чемпионата России по ММА среди женщин первое место заняла сборная Краснодарского края, а второе — сборная Крыма. Тройку сильнейших замкнула сборная Московской области.

Чемпионы среди женщин:

До 47,6 кг: Кузнецова Дарья (Республика Крым);

До 52,2 кг: Клинова Ангелина (Челябинская область);

До 56,7 кг: Ковалёва Елизавета (г. Санкт-Петербург);

До 61,2 кг: Харинова Нина (Краснодарский край);

До 65,8 кг: Монгуш Олча (Республика Тыва);

До 70,3 кг: Девятова Татьяна (Алтайский край).