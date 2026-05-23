Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мурат Гассиев проведёт следующий бой с чемпионом ОИ-2016 в Москве — Sky Sports

Мурат Гассиев проведёт следующий бой с чемпионом ОИ-2016 в Москве — Sky Sports
Комментарии

Действующий обладатель чемпионского титула WBA-Regular в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев проведёт следующий поединок 11 июля в Москве с чемпионом Олимпиады-2016 французом Тони Йока. Об этом сообщает портал Sky Sports.

У 34-летнего чемпиона мира (2015) в тяжёлом весе Тони Йока в профессиональном рекорде в боксе 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и три поражения. В профи французский боксёр дебютировал в июне 2017 года.

В профессиональном рекорде 32-летнего Мурата Гассиева 33 победы, из которых 26 были одержаны досрочно, и два поражения. В профи российский спортсмен дебютировал в сентябре 2011 года.

Материалы по теме
Джаррелл «Большой малыш» Миллер — новый претендент на титул WBA или Усика, или Гассиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android