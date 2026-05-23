Мурат Гассиев проведёт следующий бой с чемпионом ОИ-2016 в Москве — Sky Sports

Действующий обладатель чемпионского титула WBA-Regular в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев проведёт следующий поединок 11 июля в Москве с чемпионом Олимпиады-2016 французом Тони Йока. Об этом сообщает портал Sky Sports.

У 34-летнего чемпиона мира (2015) в тяжёлом весе Тони Йока в профессиональном рекорде в боксе 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и три поражения. В профи французский боксёр дебютировал в июне 2017 года.

В профессиональном рекорде 32-летнего Мурата Гассиева 33 победы, из которых 26 были одержаны досрочно, и два поражения. В профи российский спортсмен дебютировал в сентябре 2011 года.