Тайсон Фьюри предсказал победителя боя Усик — Верхувен

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри дал прогноз на предстоящий бой за титул WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние станет главным событием большого вечера бокса в Гизе, Египет, который пройдёт сегодня, 23 мая.

«Рико — большой парень с мощной правой рукой. Но Усик уже дрался с такими гигантами, которые могли его нокаутировать — с Джошуа, с Дюбуа. Он знает, как с ними работать. У Верхувена, конечно, есть сила и шанс, но думаю, что Усик его победит», — приводит слова Фьюри портал talkSPORT.