Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Канело, Джошуа, Головкин и Эдди Хирн приехали на вечер бокса Усик — Верхувен

Канело, Джошуа, Головкин и Эдди Хирн приехали на вечер бокса Усик — Верхувен
Комментарии

Всемирно известные боксёры мексиканец Сауль Альварес, британец Энтони Джошуа, казахстанец Геннадий Головкин, а также именитый боксёрский промоутер Эдди Хирн приехали на вечер бокса в Египте, в главном событии которого пройдёт бой за звание чемпиона WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Рико Верхувен

Фото: Mark Robinson/Getty Images

Фото: Mark Robinson/Getty Images

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксёров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам. Спортсмен одержал 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).

Материалы по теме
Усик vs Верхувен: главный бой стартует совсем скоро! Сможет ли кикбоксёр удивить мир? LIVE
Live
Усик vs Верхувен: главный бой стартует совсем скоро! Сможет ли кикбоксёр удивить мир? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android