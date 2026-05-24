Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты сошёл с ума». Усик ответил Чисоре, который предрёк ему поражение в бою с Верхувеном

«Ты сошёл с ума». Усик ответил Чисоре, который предрёк ему поражение в бою с Верхувеном
Комментарии

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик отреагировал на прогноз британца Дерека Чисоры, который выразил уверенность в том, что нидерландец Рико Верхувен станет первым, кто победит Усика. Их бой состоится сегодня, 23 мая, в Египте, а на кону противостояния будет стоять титул WBC в супертяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Рико Верхувен

«Дерек, ты с ума сошёл. Это всего лишь слова – бла-бла-бла», — приводит слова Усика портал Boxing News.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксёров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам. Спортсмен одержал 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).

Материалы по теме
Усик vs Верхувен: главный бой стартует совсем скоро! Сможет ли кикбоксёр удивить мир? LIVE
Live
Усик vs Верхувен: главный бой стартует совсем скоро! Сможет ли кикбоксёр удивить мир? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android