«Ты сошёл с ума». Усик ответил Чисоре, который предрёк ему поражение в бою с Верхувеном

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик отреагировал на прогноз британца Дерека Чисоры, который выразил уверенность в том, что нидерландец Рико Верхувен станет первым, кто победит Усика. Их бой состоится сегодня, 23 мая, в Египте, а на кону противостояния будет стоять титул WBC в супертяжёлом весе.

«Дерек, ты с ума сошёл. Это всего лишь слова – бла-бла-бла», — приводит слова Усика портал Boxing News.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксёров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам. Спортсмен одержал 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).