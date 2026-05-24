Непобеждённый боец PFL нокаутировал экс-чемпиона UFC Хендерсона на 21 секунде боя

25-летний боец PFL в полусреднем весе бельгиец Патрик Хабирора нокаутировал на 21 секунде боя 42-летнего бывшего чемпиона UFC и WEC в лёгком весе американца Бенсона Хендерсона на турнире PFL, который прошёл в Брюсселе. Их противостояние стало главным событием вечера.

PFL 2026. PFL Brussels, Брюссель, Бельгия
Патрик Хабирора (W) — Бенсон Хендерсон
24 мая 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Патрик Хабирора
Окончено
KO
Бенсон Хендерсон

Таким образом, Патрик одержал девятую победу на профессиональном уровне в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. Патрик дебютировал в качестве профи в 2024 году.

Хендерсон выступает по правилам ММА с 2006 года. Американский боец теперь имеет в своём рекорде 30 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и 13 поражений.

