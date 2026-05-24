«Чертовски хорош и двигается, как Фёдор». Роган с восхищением высказался о бойце из России

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган с восхищением высказался в адрес российского бойца PFL, выступающего в тяжёлом весе, Сергея Билостенного.

«Кто этот парень, который только что нокаутировал Ренана Феррейру? Этот парень чертовски хорош. Было бы интересно посмотреть на его бой с кем-нибудь. Этот парень — настоящий боец. Я смотрел на его бой против Феррейры и думал: «Срань господня».

Он двигается как Фёдор Емельяненко. Он тренировался с ним? Это интересно. Этот парень доминировал на протяжении всего боя, чувак, с самого начала. Он очень, очень крут. Миру нужен ещё один чертовски крутой тяжеловес, и здорово, что такой парень есть. Этот парень может сразиться с кем угодно», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

