Джейк Пол раскритиковал организацию вечера бокса Усик — Верхувен

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол раскритиковал организацию масштабного вечера бокса в Египте, в главном событии которого проходит бой за звание чемпиона WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном.

«Сегодняшний турнир — яркий пример того, почему люди ненавидят эти шоу в стиле Matchroom или других промоутерских компаний, которые их организуют. Столько разговоров и перерывов между боями.

Как эти ребята так долго этим занимаются и до сих пор не поняли, что фанаты хотят видеть бои один за другим? Эти британские эксперты, разговоры о том и о сём, ну же…. Я смотрю с 13:00 и до сих пор слушаю, как Тони Беллью рассказывает о том, что он когда-то сделал. Вот почему MVP на вершине», — написал Пол на своей странице в социальной сети Х.