Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол раскритиковал организацию вечера бокса Усик — Верхувен

Джейк Пол раскритиковал организацию вечера бокса Усик — Верхувен
Комментарии

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол раскритиковал организацию масштабного вечера бокса в Египте, в главном событии которого проходит бой за звание чемпиона WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Рико Верхувен

«Сегодняшний турнир — яркий пример того, почему люди ненавидят эти шоу в стиле Matchroom или других промоутерских компаний, которые их организуют. Столько разговоров и перерывов между боями.

Как эти ребята так долго этим занимаются и до сих пор не поняли, что фанаты хотят видеть бои один за другим? Эти британские эксперты, разговоры о том и о сём, ну же…. Я смотрю с 13:00 и до сих пор слушаю, как Тони Беллью рассказывает о том, что он когда-то сделал. Вот почему MVP на вершине», — написал Пол на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Усик vs Верхувен: кикбоксёр кошмарит чемпиона! Грядёт грандиозный апсет? LIVE
Live
Усик vs Верхувен: кикбоксёр кошмарит чемпиона! Грядёт грандиозный апсет? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android