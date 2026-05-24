Александр Усик победил Рико Верхувена в титульном бою

23 мая, в Египте прошёл масштабный вечер бокса. Главным событием турнира стал поединок между непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. На кону стоял пояс WBC.

Бой закончился победой Усика в 11-м раунде

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.

Украинский боксёр остаётся непобеждённым с момента дебюта в профи, состоявшегося в ноябре 2013 года.

Рико Верхувен, в свою очередь, считается одним из самых выдающихся кикбоксёров в истории. Представитель Нидерландов владел чемпионским поясом Glory в тяжёлом весе на протяжении 4220 дней — более 11 лет. За это время он выиграл 26 поединков подряд в статусе чемпиона организации, а также установил рекорд Glory по числу побед в титульных боях — 14.