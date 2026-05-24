Александр Усик в третий раз защитил пояс WBC

В рамках масштабного вечера бокса в Египте состоялся поединок между 39-летним непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. Усик победил досрочно в 11-м раунде.

Украинцу удалось защитить пояс WBC в третий раз подряд. Отметим, пояса IBF, WBO и The Ring не стояли на кону.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. При этом у боксёра ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксёров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам. Спортсмен одержал 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).