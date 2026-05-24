Украинский боксёр Александр Усик одержал 25-ю победу в профессиональной карьере. На турнире в Египте Усик одолел экс-чемпиона Glory нидерландца Рико Верхувена.

Бой закончился победой Усика нокаутом в 11-м раунде.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. Украинский боксёр остаётся непобеждённым с момента дебюта в профи, состоявшегося в ноябре 2013 года.

Рико Верхувен, в свою очередь, считается одним из самых выдающихся кикбоксёров в истории. Представитель Нидерландов владел чемпионским поясом Glory в тяжёлом весе на протяжении 4220 дней — более 11 лет. За это время он выиграл 26 поединков подряд в статусе чемпиона организации, а также установил рекорд Glory по числу побед в титульных боях — 14.