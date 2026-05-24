Главная Бокс/ММА Новости

«Бам, бам, бам». Александр Усик прокомментировал победу над Рико Верхувеном в бою за титул

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о победе над экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном в титульном бою в рамках масштабного вечера бокса в Египте. Усик победил досрочно в 11-м раунде и защитил пояс WBC.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Египет, всем привет. Спасибо всем. Для меня это очень важно. Спасибо Турки, спасибо Рико, спасибо твоей команде. Моя команда, я вас люблю, вы лучшие. Моя жена, я люблю тебя, ты моя жизнь, ты моё сердце. Этот поединок был тяжёлым. Рико отлично подготовился. Это был хороший бой. Это просто бокс, знаете? Мой апперкот. И бам, бам, бам. Спасибо, господи», — сказал Александр Усик после боя.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. При этом у боксёра ни одного поражения.

