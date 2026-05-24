«Я не понимаю этой остановки». Рико Верхувен – после поражения от Александра Усика

Экс-чемпион Glory нидерландец Рико Верхувен прокомментировал поражение от украинца Александра Усика в титульном бою, который прошёл в Египте. Бой закончился победой Усика нокаутом в 11-м раунде.

«Конечно, я не понимаю этой остановки. Я уверен, что она была ранняя. И рефери знал, что раунд заканчивается. Он видел, что я защищался. Но решил остановить поединок. Окей, Усик забрал этот поединок. Он сохранил пояса», — сказал Верхувен после боя.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. Украинский боксёр остаётся непобеждённым с момента дебюта в профи, состоявшегося в ноябре 2013 года.