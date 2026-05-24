Турнир с боем Александр Усик — Рико Верхувен: результаты боев, кто победил

Результаты вечера бокса с главным событием, где Александр Усик победил Рико Верхувена
Сегодня, в ночь с 23 на 24 мая, в Египте прошёл масштабный вечер бокса, главным событием которого стал поединок между непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. Украинский боксёр победил досрочно в 11-м раунде и в третий раз защитил пояс WBC.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты поединков данного вечера:

Александр Усик нокаутировал Рико Верховена в 11-м раунде;
Хамза Шираз нокаутировал Алема Бегича во втором раунде;
Шахрам Гиясов победил Джек Кэттеролла единогласным решением судей (119–108, 118–109, 116–111);
Фрэнк Санчес нокаутировал Ричарда Торреса-младшего во втором раунде;
Мидзуки Хирута победил Мая Солимана единогласным решением судей (99–91, 98–92, 98–92);
Джамар Талли выиграл бой у Басем Мамду техническим нокаутом во втором раунде;
Бенжамен Мендес Тани выиграл бой у Даниэля Лапина техническим нокаутом в четвёртом раунде;
Махмуд Мобарк нокаутировал Майкла Каляля в третьем раунде;
Омар Хикал нокаутировал Али Ссурункуму в третьем раунде;
Султан Альмохаммед нокаутировал Деди Импракса в первом раунде.

Усик победил Верхувена. Это был очень странный бой
