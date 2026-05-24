Результаты вечера бокса с главным событием, где Александр Усик победил Рико Верхувена

Сегодня, в ночь с 23 на 24 мая, в Египте прошёл масштабный вечер бокса, главным событием которого стал поединок между непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. Украинский боксёр победил досрочно в 11-м раунде и в третий раз защитил пояс WBC.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты поединков данного вечера:

Александр Усик нокаутировал Рико Верховена в 11-м раунде;

Хамза Шираз нокаутировал Алема Бегича во втором раунде;

Шахрам Гиясов победил Джек Кэттеролла единогласным решением судей (119–108, 118–109, 116–111);

Фрэнк Санчес нокаутировал Ричарда Торреса-младшего во втором раунде;

Мидзуки Хирута победил Мая Солимана единогласным решением судей (99–91, 98–92, 98–92);

Джамар Талли выиграл бой у Басем Мамду техническим нокаутом во втором раунде;

Бенжамен Мендес Тани выиграл бой у Даниэля Лапина техническим нокаутом в четвёртом раунде;

Махмуд Мобарк нокаутировал Майкла Каляля в третьем раунде;

Омар Хикал нокаутировал Али Ссурункуму в третьем раунде;

Султан Альмохаммед нокаутировал Деди Импракса в первом раунде.