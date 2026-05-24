Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Статистика боя Александр Усик — Рико Верховен: удары, процент точности, судейские карточки

На момент остановки боя Александр Усик — Рико Верхувен на судейских записках была ничья
Комментарии

На карточках двух судей после 10 раундов боя украинца Александра Усика и нидерландца Рико Верхувена была ничья. Усик одержал победу нокаутом в 11-м раунде после решения рефери остановить бой.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

На карточках двух судей после 10 раундов была ничья, ещё один отдавал небольшое преимущество Верхувену.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. Украинский боксёр остаётся непобеждённым с момента дебюта в профи, состоявшегося в ноябре 2013 года.

Рико Верхувен, в свою очередь, считается одним из самых выдающихся кикбоксёров в истории. Представитель Нидерландов владел чемпионским поясом Glory в тяжёлом весе на протяжении 4220 дней — более 11 лет.

Материалы по теме
Усик победил Верхувена. Это был очень странный бой
Усик победил Верхувена. Это был очень странный бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android