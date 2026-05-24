На момент остановки боя Александр Усик — Рико Верхувен на судейских записках была ничья

На карточках двух судей после 10 раундов боя украинца Александра Усика и нидерландца Рико Верхувена была ничья. Усик одержал победу нокаутом в 11-м раунде после решения рефери остановить бой.

На карточках двух судей после 10 раундов была ничья, ещё один отдавал небольшое преимущество Верхувену.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. Украинский боксёр остаётся непобеждённым с момента дебюта в профи, состоявшегося в ноябре 2013 года.

Рико Верхувен, в свою очередь, считается одним из самых выдающихся кикбоксёров в истории. Представитель Нидерландов владел чемпионским поясом Glory в тяжёлом весе на протяжении 4220 дней — более 11 лет.