Рико Верхувен – о бое с Александром Усиком: мне не дали завершить начатое

Экс-чемпион Glory нидерландец Рико Верхувен заявил, что хочет провести реванш с украинцем Александром Усиком. Верхувен проиграл Усику в титульном бою, который прошёл Египте. Бой закончился победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Но я хочу реванш. Я желаю этого. Это был грандиозный бой. Я надеюсь, что это случится. Что я почувствовал? Это было очень обидно. Я был так близок. Я закрылся в защиту. Но мне не дали завершить начатое. Спасибо всем за поддержку. Я очень признателен. Спасибо всем. WBC, Усику. Я невероятно признателен. Я был счастлив быть частью этого», — сказал Рико после боя.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. Украинский боксёр остаётся непобеждённым с момента дебюта в профи, состоявшегося в ноябре 2013 года.

Усик победил Верхувена. Это был очень странный бой
