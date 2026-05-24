Турки Аль аш-Шейх назвал следующего соперника Усика. Александр ответил

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх предложил 39-летнему непобеждённому обладателю титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику бойца для следующего поединка, а также объявил о потенциальном реванше с экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном, которого Усик победил сегодня, 24 мая, в титульном бою в Египте.

После боя Аль аш-Шейх заявил: «Мы хотим видеть это. Хотим увидеть бой Усика с Кабайелом. И реванш с Верхувеном». Усик ответил: «Турки, если ты собираешься организовать это, я готов!»

Напомним, Усик победил Верхувена досрочно в 11-м раунде, тем самым в третий раз защитив пояс WBC.