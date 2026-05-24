«Вы серьёзно?». Джейк Пол раскритиковал рефери после боя Александра Усика и Рико Верхувена

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол раскритиковал решение судья в титульном бою между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Усик одержал победу нокаутом в 11-м раунде после решения рефери остановить бой.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Я имею в виду, это просто самое безумное, что я когда-либо видел. Рико выигрывал каждый раунд, и в тот момент, когда рефери решил остановить бой, он его остановил — вы серьёзно? Я огромный фанат Усика, но, брат, ты проиграл этот бой. Респект Рико за то, что он разбивал его в каждом раунде и в итоге оказался обделён», — написал Пол на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что На карточках двух судей после 10 раундов боя украинца Александра Усика и нидерландца Рико Верхувена была ничья.

Усик победил Верхувена. Это был очень странный бой
