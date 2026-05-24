Нганну поддержал Верхувена после скандального титульного боя с Усиком

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну поддержал нидерландца Рико Верхувена после поражения в титульном боя с украинцем Александром Усиком. Усик одержал победу нокаутом в 11-м раунде после решения рефери остановить бой.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Аутсайдеры никогда не побеждают, поверь мне, я знаю, но сегодня победителем был Рико. Точка», — написал Нганну на личной странице в социальной сети X.

После боя Верхувен заявил, что рефери слишком рано остановил бой и запросил реванш.

Ранее сообщалось, что на карточках двух судей после 10 раундов боя украинца Александра Усика и нидерландца Рико Верхувена была ничья.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.

