Нганну поддержал Верхувена после скандального титульного боя с Усиком

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну поддержал нидерландца Рико Верхувена после поражения в титульном боя с украинцем Александром Усиком. Усик одержал победу нокаутом в 11-м раунде после решения рефери остановить бой.

«Аутсайдеры никогда не побеждают, поверь мне, я знаю, но сегодня победителем был Рико. Точка», — написал Нганну на личной странице в социальной сети X.

После боя Верхувен заявил, что рефери слишком рано остановил бой и запросил реванш.

Ранее сообщалось, что на карточках двух судей после 10 раундов боя украинца Александра Усика и нидерландца Рико Верхувена была ничья.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.