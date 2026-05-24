Остановка в бою Усика и Верхувена была справедливой?

В ночь с 23 на 24 мая в Египте прошёл масштабный вечер бокса, главным событием которого стал поединок между непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. Украинский боксёр победил досрочно в 11-м раунде и в третий раз защитил пояс WBC.

За секунду до завершения 11-го раунда судья остановил поединок. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию пройти опрос и ответить на вопрос: «Остановка в бою Усика и Верхувена была справедливой?»

Проголосовать в опросе также можно на сайте.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. Украинский боксёр остаётся непобеждённым с момента дебюта в профи, состоявшегося в ноябре 2013 года.

Рико Верхувен, в свою очередь, считается одним из самых выдающихся кикбоксёров в истории. Представитель Нидерландов владел чемпионским поясом Glory в тяжёлом весе на протяжении 4220 дней — более 11 лет.