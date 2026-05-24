Агит Кабайел согласился провести бой с Александром Усиком

Обладатель временного WBC в супертяжёлом весе немец Агит Кабайел согласился провести бой против украинца Александра Усика. Ранее Усик в титульном бою в Египте в 11-м раунде нокаутировал экс-чемпиона Glory нидерландца Рико Верхувена.

«Хочу поздравить Александра. И я хочу с ним подраться. Я готов к этому поединку, Германия готова к этому поединку. Давай сделаем это», — сказал Кабайел после боя.

После боя председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о желании провести бой между Усиком и Кабайелом. Украинец принял это предложение.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.