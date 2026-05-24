Бой между Усиком и Верхувеном был остановлен за секунду до конца 11-го раунда

Титульный бой между украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном был остановлен за секунду до конца 11-го раунда.

После мощного удара Усика рефери принял решение остановить бой. Согласно протоколу это произошло за секунду до конца 11-го раунда. После боя Верхувен раскритиковал рефери за досрочную остановку поединка и заявил о желании провести реванш.

Ранее сообщалось, что на карточках двух судей после 10 раундов боя украинца Александра Усика и нидерландца Рико Верхувена была ничья.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.