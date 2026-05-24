Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой между Усиком и Верхувеном был остановлен за секунду до конца 11-го раунда

Бой между Усиком и Верхувеном был остановлен за секунду до конца 11-го раунда
Комментарии

Титульный бой между украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном был остановлен за секунду до конца 11-го раунда.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

После мощного удара Усика рефери принял решение остановить бой. Согласно протоколу это произошло за секунду до конца 11-го раунда. После боя Верхувен раскритиковал рефери за досрочную остановку поединка и заявил о желании провести реванш.

Ранее сообщалось, что на карточках двух судей после 10 раундов боя украинца Александра Усика и нидерландца Рико Верхувена была ничья.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.

Материалы по теме
Судьи спасли Усика? Разбираем несправедливую остановку боя
Судьи спасли Усика? Разбираем несправедливую остановку боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android