Статистика нашумевшего боя Александра Усика и Рико Верхувена

Появилась статистика ударов в бою между непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. Бой прошёл в ночь с 23 на 24 мая в Египте и завершился победой Усика нокаутом в 11-м раунде.

За 11 раундов боя Усик точно нанёс 112 ударов из 499 (точность 22,4%), Верхувен — 113 ударов из 508 (точность 22,2%). Также Усик превзошёл британца в точности джебов и силовых ударов. Украинец нанёс больше точных джебов (23-20), а Рико — силовых (93-89).

Фото: Compubox

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. Украинский боксёр остаётся непобеждённым с момента дебюта в профи, состоявшегося в ноябре 2013 года. Рико Верхувен, в свою очередь, считается одним из самых выдающихся кикбоксёров в истории. Представитель Нидерландов владел чемпионским поясом Glory в тяжёлом весе на протяжении 4220 дней — более 11 лет.