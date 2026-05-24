«Что за цирк». Диллон Дэнис – о результате боя между Александром Усиком и Рико Верхувеном

Чемпион лиги Misfists в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис высказался о бое между украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. Бой закончился победой Усика нокаутом в 11-м раунде. Рефери остановил поединок за секунду до конца 11-го раунда.

«Это было самое «подкрученное» дерьмо, которое я когда-либо видел. Больше никогда не буду смотреть бокс. Что за чёртов цирк, а не спорт. Рико Верхувен просто разобрал одного из лучших боксёров мира и всё равно его ограбили. К чёрту бокс, он выиграл этот бой», — написал Дэнис на личной странице в социальной сети X.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.