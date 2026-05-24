«Не обошлось без помощи рефери». Шакур Стивенсон — о победе Усика над Верхувеном

Непобеждённый чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о бое между украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. Бой закончился победой Усика нокаутом в 11-м раунде. Рефери остановил поединок за секунду до конца 11-го раунда.

«Усик включился, когда это действительно было нужно, но не обошлось без помощи рефери. Хотя, кто знает, возможно, он бы и так отправил соперника в нокаут — времени для этого у него было предостаточно. Но, честно говоря, в тот вечер он не выглядел на пике формы», — написал Стивенсон на своей странице в соцсети X.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.