Александр Усик назвал Рико Верхувена своим самым сложным соперником в карьере

Украинский боксёр Александр Усик оценил нидерландца Рико Верхувена после титульного боя, которой прошёл в Египте. Бой закончился победой Усика нокаутом в 11-м раунде.

«Наверное, был твой самый тяжёлый соперник? Да, конечно. Всё хорошо. Это бокс. Такое бывает. Я чувствую себя отлично. Что дальше — обсудим с моей командой. Спасибо большое всем. О следующем бое поговорим позже», — сказал Усик в эфире DAZN Boxing.

Ранее сообщалось, что на карточках двух судей после 10 раундов боя украинца Александра Усика и нидерландца Рико Верхувена была ничья.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.