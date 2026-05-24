Александр Усик назвал Рико Верхувена своим самым сложным соперником в карьере

Украинский боксёр Александр Усик оценил нидерландца Рико Верхувена после титульного боя, которой прошёл в Египте. Бой закончился победой Усика нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Наверное, был твой самый тяжёлый соперник? Да, конечно. Всё хорошо. Это бокс. Такое бывает. Я чувствую себя отлично. Что дальше — обсудим с моей командой. Спасибо большое всем. О следующем бое поговорим позже», — сказал Усик в эфире DAZN Boxing.

Ранее сообщалось, что на карточках двух судей после 10 раундов боя украинца Александра Усика и нидерландца Рико Верхувена была ничья.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.

