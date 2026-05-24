«Либо ему пора задуматься о завершении карьеры». Бриедис — о победе Усика над Верхувеном

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Майрис Бриедис высказался о бое между украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. Бой закончился победой Усика нокаутом в 11-м раунде. Рефери остановил поединок за секунду до конца 11-го раунда.

«Поздравляем Александра Усика с победой. Но это был не тот Усик, которого мы знаем. Усику нужно двигаться, использовать свою работу ног, создавать углы атаки, а не стоять на месте все 10 раундов. Либо он приберёг интригу для болельщиков, либо ему пора задуматься о завершении карьеры», — написал Бриедис на своей странице в соцсети X.

39-летний Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. Украинец является непобеждённым боксёром.