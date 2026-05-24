Бокс/ММА Новости

«Либо ему пора задуматься о завершении карьеры». Бриедис — о победе Усика над Верхувеном

«Либо ему пора задуматься о завершении карьеры». Бриедис — о победе Усика над Верхувеном
Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Майрис Бриедис высказался о бое между украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. Бой закончился победой Усика нокаутом в 11-м раунде. Рефери остановил поединок за секунду до конца 11-го раунда.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Поздравляем Александра Усика с победой. Но это был не тот Усик, которого мы знаем. Усику нужно двигаться, использовать свою работу ног, создавать углы атаки, а не стоять на месте все 10 раундов. Либо он приберёг интригу для болельщиков, либо ему пора задуматься о завершении карьеры», — написал Бриедис на своей странице в соцсети X.

39-летний Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. Украинец является непобеждённым боксёром.

Почему Усику не стать величайшим тяжеловесом в истории бокса?
