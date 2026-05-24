Усик сделал выбор между реваншем с Верхувеном и боем с Кабайелом

Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос, что хочет больше – провести реванш с экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном или подраться с обладателем временного титула WBC в супертяжёлом весе представителем Германии Агитом Кабайелом.

«Что я хочу больше – бой с Кабайелом или реванш с Верхувеном? Могу побоксировать с обоими», — сказал Усик после боя.

Усик в титульном бою в 11-м раунде нокаутировал Верхувена. После этого ему предложили провести бой с Кабайелом, на что украинец ответил согласием.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.