Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик одержал 14-ю титульную победу в профессионалах

Усик одержал 14-ю титульную победу в профессионалах
Комментарии

В ночь с 23 на 24 мая, в Египте прошёл масштабный вечер бокса. Главным событием турнира стал поединок между непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. На кону стоял пояс WBC. Бой закончился победой Усика в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

Для украинского боксёра данная победа стала 14-й титульной в профессионалах.

Всего за карьеру на профессиональном ринге Александр Усик одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.

Украинский боксёр остаётся непобеждённым с момента своего дебюта в профи, состоявшегося в ноябре 2013 года.

Материалы по теме
Усик победил Верхувена. Это был очень странный бой
Усик победил Верхувена. Это был очень странный бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android