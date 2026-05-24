Усик одержал 14-ю титульную победу в профессионалах

В ночь с 23 на 24 мая, в Египте прошёл масштабный вечер бокса. Главным событием турнира стал поединок между непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. На кону стоял пояс WBC. Бой закончился победой Усика в 11-м раунде.

Для украинского боксёра данная победа стала 14-й титульной в профессионалах.

Всего за карьеру на профессиональном ринге Александр Усик одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.

Украинский боксёр остаётся непобеждённым с момента своего дебюта в профи, состоявшегося в ноябре 2013 года.