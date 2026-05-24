Сауль Альварес отреагировал на скандальную победу Альксандра Усика

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о победе чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика в поединке против нидерландца Рико Верховена.

Мексиканец считает, что рефери принял правильное решение, остановив бой в концовке 11-го раунда.

«Это был хороший бой. Не считаю, что остановка была слишком ранней. Наоборот, думаю, они спасли Рико от нокаута», — заявил Альварес в интервью Home of Fight.

Напомним, бой закончился победой Усика нокаутом в 11-м раунде. Рефери остановил поединок за секунду до конца 11-го раунда.

