«Абсолютно позорное решение». Хельвани раскритиковал рефери за победу Александра Усика

Журналист и инсайдер Ариэль Хельвани раскритиковал остановку боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александром Усиком и нидерландским кикбоксёром Рико Верхувеном.

«Бой остановили за секунду до конца 11-го раунда. Это просто безумие. Абсолютно позорное решение рефери. Рико буквально ограбили. Когда Фрэнсис дрался с Фьюри, многие болельщики и журналисты довольно пренебрежительно отнеслись к тому поединку. А я до сих пор считаю, что именно Нганну тогда победил.

Сейчас похожая история произошла и с Рико. У него фактически отняли шанс сотворить сенсацию. Этот бой обязательно нужно провести ещё раз», — написал Хельвани в соцсетях.

Напомним, Александр Усик победил Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Дядя Тайсона Фьюри готовит Верхувена к бою с Усиком