Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Абсолютно позорное решение». Хельвани раскритиковал рефери за победу Александра Усика

«Абсолютно позорное решение». Хельвани раскритиковал рефери за победу Александра Усика
Комментарии

Журналист и инсайдер Ариэль Хельвани раскритиковал остановку боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александром Усиком и нидерландским кикбоксёром Рико Верхувеном.

«Бой остановили за секунду до конца 11-го раунда. Это просто безумие. Абсолютно позорное решение рефери. Рико буквально ограбили. Когда Фрэнсис дрался с Фьюри, многие болельщики и журналисты довольно пренебрежительно отнеслись к тому поединку. А я до сих пор считаю, что именно Нганну тогда победил.

Сейчас похожая история произошла и с Рико. У него фактически отняли шанс сотворить сенсацию. Этот бой обязательно нужно провести ещё раз», — написал Хельвани в соцсетях.

Напомним, Александр Усик победил Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Дядя Тайсона Фьюри готовит Верхувена к бою с Усиком

Материалы по теме
Сауль Альварес отреагировал на скандальную победу Александра Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android