Рико Верхувен опубликовал пост в соцсетях о скандальном поражении Александру Усику

Экс-чемпион Glory нидерландец Рико Верхувен прокомментировал поражение от украинца Александра Усика в титульном бою, который прошёл в Египте. Бой закончился победой Усика нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Оставьте эмоции в стороне. Просто посмотрите на судейские записки. Оставалась всего одна секунда до начала 12-го и последнего раунда. Двигаемся дальше и становимся только сильнее! Уважение Александру Усику, для меня было честью разделить с тобой ринг. Давайте устроим реванш!» — написал нидерландец после боя в одной из социальных сетей, прикрепив скрин с судейскими записками.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. Украинский боксёр остаётся непобеждённым с момента дебюта в профи, состоявшегося в ноябре 2013 года.

Дядя Тайсона Фьюри готовит Верхувена к бою с Усиком

