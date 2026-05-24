Александр Усик опубликовал пост с реакцией на победу над Верхувеном

Украинский боксёр Александр Усик прокомментировал победу над Рико Верхувеном в титульном бою в Египте. Усик выиграл техническим нокаутом за секунду до конца 11 раунда.

«Зрелищный бой, достойный противник и уникальное место прямо у пирамид — событие, которое точно войдет в историю!» — написал Усик в соцсетях.

После сегодняшней победы Усику предложили провести бой с Агитом Кабайелом, на что украинец ответил согласием.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. Сегодняшний успех украинца вызвал массу споров. Многие посчитали, что рефери не должен был останавливать поединок.

